Auf dem YouTube-Kanal des FC Bayern gab es in den vergangenen Jahren eine bei den Fans beliebte Serie. Unter dem Hashtag #thomats duellierten sich Thomas Müller und Mats Hummels bei Blödel-Zweikämpfen. Zielschießen auf eine überdimensionale Dartscheibe etwa. Oder Fußballgolf, mit den wenigsten Schüssen vom hintersten Trainingsplatz ins Klubheim, alles garniert mit albernen Kommentaren. Die nunmehr letzte Folge gab es vor einer Woche, eine Tennis-Challenge mit Gaststar Alexander Zverev.

Auf weitere Ausgaben müssen die Fans nun verzichten.

Mit dem Abschied des Innenverteidigers verlieren die Bayern mehr als nur einen Hobby-Humoristen - sondern eine wichtige Säule, eine Identifikations- und Integrationsfigur. Außerdem verlieren sie einen sehr guten Abwehrspieler. Umso mehr erstaunt es, dass die Bayern Hummels nach drei Jahren in München nun zurück nach Dortmund haben ziehen lassen.

Aufschwung in der Rückrunde

Mag Hummels mit seinen 30 Jahren etwas gealtert sein, und wurden gerade in der Hinrunde der vergangenen Saison Defizite im Tempo deutlich: In der Rückrunde steigerte er sich enorm. Beim Achtelfinal-Hinspiel in Liverpool war Hummels neben Javi Martínez der beste Münchner und brillierte auch in weiteren Spitzenspielen wie etwa beim 5:0 gegen Ex- und Neu-Klub Dortmund oder am vorletzten Spieltag in Leipzig. Nein, Hummels war nicht mehr in jedem Spiel großartig. Aber zu oft und gerade in zu wichtigen Begegnungen, als dass man jetzt auf ihn verzichten könnte.

Denn trotz der Ablösesumme von 38 Millionen Euro birgt der Transfer ein großes Risiko. Es ist völlig unklar, wie und ob die Abwehr um ein wohl bereits feststehendes zentrales Duo künftig funktionieren wird. Ob der verletzte 80-Millionen-Neuzugang Lucas Hernández zu Saisonbeginn fit wird und in Form kommt. Ob Niklas Süle, für den Hummels als Nebenmann ein wichtiger Halt war, mit Hernández harmoniert. Auch, wie sich der andere Neuling, der zuletzt beim Absteiger VfB Stuttgart sehr durchwachsen spielende und auch als Rechtsverteidiger einsetzbare Benjamin Pavard präsentieren wird. Und vor allem: Ob diese drei Innenverteidiger wirklich reichen.

Denn dass als vierter Mann Jérôme Boateng in München bleiben wird, ist kaum vorstellbar. So lustlos, wie er sich zuletzt rund um die Meisterfeierlichkeiten präsentierte, und so deutlich, wie ihn Bayern-Präsident Uli Hoeneß öffentlich anzählte und ihm einen Wechsel nahelegte.

Auffällig und bemerkenswert ist genau in diesem Zusammenhang, wie die Verantwortlichen gerade einen Spieler nach dem anderen vergraulen: James Rodríguez, der übrigens bei der Copa América gerade mit Kolumbien beim 2:0 gegen Argentinien brillierte, der unter Niko Kovac aber nie Vertrauen spürte und meist auf der Bank saß. Und Hummels, der gerne als interner wie auch externer Kritiker der Taktik und der Spielidee von Kovac auftrat. Und dem die Klub-Bosse nun, wie zu hören war, nach dem Pokalfinale in Berlin unverblümt mitgeteilt haben sollen, dass er in München keine Chance mehr habe gegen die in der Innenverteidigung gesetzten Süle und Hernández.

"Wenn Sie wüssten"

So konsequent und zielsicher der Verein gerade wichtige Spieler auf verblüffende Weise abserviert, so wenig scheinen die Bayern derzeit selbst zu wissen, was sie wollen und wen sie noch wollen. Und vor allem, wen sie noch kriegen. Zwar tönte Hoeneß schon im Februar im "Doppelpass" bei Sport1: "Wenn Sie wüssten, was wir schon alles sicher haben für die kommende Saison." Genau das würde man jetzt allmählich gerne wissen. Worauf warten die Bayern denn noch mit der Verkündung der vermeintlich sicheren Neuzugänge? Oder hat das Hoeneß einfach nur so gesagt? Haben die Bayern überhaupt einen Plan, wen sie noch wollen?

Dazu wurde auch Hasan Salihamidzic befragt, vergangene Woche am Rande eines Golfturniers in Sardinien. Der Sportdirektor stand entspannt vor einer Kamera und sagte: "Wir wollen einiges tun auf dem Transfermarkt. Aber wir haben einige Monate Zeit, daran zu arbeiten. Wir müssen geduldig sein und abwarten. Wir werden sehen, was möglich ist." Geduldig sein? Abwarten? Sollte er das wirklich im Ernst gemeint haben, dann laufen die Bayern große Gefahr, aus Pomadigkeit wichtige Transferdeals zu verpassen.

Für Hummels ist der Weg zurück zum BVB genau der richtige Schritt. Selbst bei einem erwartbar wenig herzlichen Empfang der Fans: Hummels kennt Dortmund, das Umfeld, vor allem wird ihm dort Trainer Lucien Favre genau das Vertrauen geben, das ihm Kovac versagte: den nötigen Rückhalt für ein gestärktes Selbstwertgefühl und Spitzenleistung auf dem Platz.

In München wird Hummels fehlen. Der Mannschaft, den Fans - und auch einem Thomas Müller. Denn das Zeug zu einem Nachfolger von Hummels als neuer Co-Komiker hat bei Bayern München keiner. So muss #tho jetzt wohl allein weiterblödeln.