Für den Laien ist es schwierig zu verstehen, wann die an der Böse notierte Fußballfirma Borussia Dortmund eine "Ad-hoc-Mitteilung" veröffentlichen muss. Sie tat das etwa am 28. April 2016, als sie über "Wechselgerüchte um den BVB-Spieler Mats Julian Hummels" berichtete. Gut drei Jahre später verzichtete die Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) auf den zweiten Vornamen und eine Mitteilung an die Börse. Sie teilte allerdings auf vielen anderen Kanälen mit, dass Mats Hummels den Weg vom FC Bayern zurück finden werde, falls er den Medizincheck bestehe.

Thomas Treß, Geschäftsführer der KGaA, und Experte des Klubs in Finanz- und Börsenangelegenheiten, erklärte den Laien mal vereinfacht, dass eine Veröffentlichungspflicht auch mit dem Überraschungsfaktor einer Meldung zu tun habe. Insofern konnte getrost auf eine "Ad-hoc-Mitteilung" verzichtet werden, denn seit Tagen hieß es, dass Mats Hummels wieder für den Verein spielen werde, mit dem er zwischen 2008 und 2016 zwei Mal Deutscher Meister wurde und das Finale der Champions League erreichte.

Die Analysen und Kommentare zu der doch recht spektakulären Rückholaktion waren längst veröffentlicht oder zumindest geschrieben. Das dürfte auch für den Kommentar beim bedeutenden Fanzine schwatzgelb.de gegolten haben, der so überschrieben ist: "Die Rückkehr von Mats Hummels ist einfach nur falsch."

In den Sozialen Netzwerken war in den Tagen zuvor auch sehr viel Ablehnung zu lesen gewesen. Besonders hart wurde Hummels dafür angegangen,dass er Mario Götze dessen Wechsel zum FC Bayern 2013 übelnahm, dann aber - als Kapitän des BVB - den gleichen Weg ging.

Erster Auftritt beim Supercup

Nun werden die beiden bald wieder gemeinsam im schwarz-gelben Trikot auflaufen, pikanterweise steht das erste Pflichtspiel für den BVB am 3. August im eigenen Stadion an - gegen den FC Bayern München.

Der Supercup reduziert das bestimmende Duell der Neuzeit im deutschen Fußball auf ein Spiel mit vergleichsweise geringem Wert. Der BVB, das hat er offensiv als Ziel ausgegeben, will in der Meisterschaft vorne sein. Die Chance war in der abgelaufenen Saison da, die Analyse der Verantwortlichen ergab, dass auch eine mangelnde Erfahrung in psychisch sehr anspruchsvollen Partien zum Scheitern führte.

Eine Investition in Klasse und Erfahrung

Diese Erfahrung kaufte der BVB weder mit Nico Schulz (TSG Hoffenheim) noch mit Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach) noch mit Julian Brandt ( Bayer Leverkusen) für zusammen etwa 75 Millionen Euro ein. Die gut 30 Millionen Euro, die es ohne mögliche Bonuszahlungen für Hummels sein sollen, sind eine Investition in erwiesene sportliche Klasse und eben diese Erfahrung. Hummels war in der Rückrunde der vergangenen Saison ein wesentlicher Faktor bei der Münchner Aufholjagd.

Dortmunds junge Innenverteidiger Manuel Akanji, Dan-Axel Zagadou und Abdou Diallo, der allerdings meistens am linken Ende der Viererkette eingesetzt wurde, schwächelten hingegen - teilweise bedenklich. Mats Hummels soll künftig derjenige sein, der weniger erfahrenen Spielern Halt gibt. Eine Rolle, der auch Axel Witsel trotz eines sehr vielversprechenden Starts in Dortmund, nicht mehr zufriedenstellend ausfüllte.

Dass ihn der BVB trotz der bekannten Vorbehalte vieler Fans verpflichtete, zeugt von einem Vertrauen, das dem ehemaligen Nationalspieler in München gefehlt haben soll. Hummels galt als jemand, der Trainer Niko Kovac skeptisch beäugte - und umgekehrt. Was Lucien Favre von seinem neuen Abwehrchef hält, ist öffentlich noch nicht bekannt. Weder der Trainer noch Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke noch Sportdirektor Michael Zorc werden in der Mitteilung des BVB zitiert.

An der Strategie, wie sie die kritischen bis wütenden Geister unter den Fans des BVB auf ihre Seite ziehen können, dürfte aber schon längst gefeilt werden.