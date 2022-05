Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Der Abwehrspieler hat bislang 46 Länderspiele bestritten. 2016 hatte er mit dem deutschen Olympiateam Silber bei den Spielen in Rio de Janeiro geholt. Einer seiner damaligen Mitspieler: Freiburgs Routinier Nils Petersen.

In Freiburg passe »das Gesamtpaket perfekt«, begründete Ginter seinen Schritt: »Die Entwicklung des gesamten Vereins, das Potenzial der Mannschaft sowie die besondere Art und Weise des Austauschs mit den Vereinsverantwortlichen in den vergangenen Wochen – all dies in meiner Heimat vorzufinden, kann man in den heutigen Zeiten als Glücksfall beschreiben.«