Wenn man so will, lässt sich eine Entwicklung im modernen Fußball an Matthias Ginter erzählen. Es ist die Geschichte einer Wanderung: von ziemlich weit vorn nach ganz hinten. Aber auch: aus dem Schatten heraus ins Licht.

Matthias Ginter, Verteidiger bei Borussia Mönchengladbach und in der deutschen Nationalelf, 1,88 Meter groß, 85 Kilogramm schwer, begann seine Karriere als Kreativspieler. Der heute 25-Jährige spielte in der Jugend des SC Freiburg auf der Zehnerposition im offensiven Mittelfeld. Manchmal rückte er auch etwas nach hinten auf die Acht. Als er dann mit 18 Jahren zu den Profis kam, fand er sich in der defensiveren Rolle auf der Sechs vor der Abwehr wieder.

Als sich in der Rückrunde 2012 beim SC plötzlich mehrere Innenverteidiger verletzten, kam Freiburgs Trainer Christian Streich auf die Idee, Ginter in die Abwehr zu verschieben. "Und weil das gut klappte, bin ich dabeigeblieben", sagt Ginter dem SPIEGEL. "Da war sehr viel Zufall dabei."

AFP In Freiburg wurde aus dem Zehner Matthias Ginter ein Abwehrspieler. Hier verteidigt er 2013 gegen den damaligen Münchner Claudio Pizarro

Vom Spielgestalter zum Spielzerstörer, so hätte man Ginters Wandel noch vor einigen Jahren beschrieben. Heute würde man sich damit blamieren. Die reinen Zerstörer sind aus dem Spitzenfußball verschwunden. Die Gestalter finden sich nunmehr überall auf dem Platz, auf der Zehn, der Acht, der Sechs, manchmal auch auf den Außenpositionen einer Abwehrkette. Und wer als Innenverteidiger keinen Spielzug sicher eröffnen kann, wer keine genauen Pässe hinter die gegnerische Abwehr schlagen, oder mit dem Ball am Fuß einen Kontrahenten abschütteln kann, der wird keine ruhmreiche Karriere mehr erleben.

"In den vergangenen Jahren ist das Abwehrspiel noch anspruchsvoller geworden", sagt Ginter und beschreibt die Position in der Innenverteidigung als eine der am schwersten zu spielenden. War dort früher ehrliche Handwerksarbeit ohne viel Schnörkel gefragt, spielten dort also Profis, die zwar manchmal verehrt, aber selten bewundert wurden, so entwickelte sich spätestens in den vergangenen zehn, zwölf Jahren daraus eine Kunst. Manche Verteidiger sind heute die Stars ihrer Teams.

Die Lichtgestalten spielen beim Gegner

Ginter und die deutsche Nationalmannschaft treffen am Abend auf zwei dieser neuen Lichtgestalten. Im EM-Qualifikationsspiel empfängt das DFB-Team in Hamburg die Niederlande (20.45 Uhr; Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: RTL). Bei Oranje verteidigen mit Virgil van Dijk und Matthijs de Ligt zwei der teuersten Abwehrspieler der Welt. Van Dijk wechselte im Januar 2018 für die Rekordsumme von 84 Millionen Euro von Southampton nach Liverpool und gewann mit dem Team von Jürgen Klopp im Mai die Champions League. Gerade erst wurde er zu Europas Fußballer des Jahres gewählt - als erster Abwehrspieler seit Fabio Cannavaro 2006. Und van Dijk hat gute Chancen, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo auch bei der Weltfußballerwahl hinter sich zu lassen.

OLAF KRAAK/EPA-EFE/REX Die beste Nationalmannschaftsabwehr der Welt: Matthijs de Ligt (l.) und Virgil van Dijk

Für de Ligt, obwohl erst 20 Jahre alt, überwies Juventus Turin im Sommer 85,5 Millionen Euro an Ajax Amsterdam. Mit den Holländern war de Ligt im Halbfinale der Champions League knapp gescheitert. Danach buhlten mehrere Topklubs um seine Dienste. Die Niederlande, einst berühmt für grandiose Offensivspieler wie Johan Cruyff oder Marco van Basten, stellen auf Nationalelf-Ebene heute das beste Abwehrduo der Welt.

Die Abwehr gewinnt die Titel

Ginter hat beobachtet, dass Abwehrspieler zunehmend mehr Anerkennung erfahren, und dass Klubs bereit sind, für die allerbesten von ihnen ähnlich viel Geld auszugeben wie für herausragende Offensivspieler. Manchester United überwies im Sommer für Englands Nationalverteidiger Harry Maguire 87 Millionen Euro. Der FC Bayern kaufte den Franzosen Lucas Hernández für 80 Millionen Euro. Bundesligarekord.

"Es gibt einen Wandel", sagt Ginter. Und dagegen wolle er sich nicht wehren. Erstens profitiert er selbst davon. 2017 stieg er mit seinem Wechsel aus Dortmund für 17 Millionen Euro zum damals teuersten Transfer der Gladbacher Klubgeschichte auf. Zweitens glaubt Ginter, dass dasjenige Team Titel gewinnt, das am besten verteidigen kann: "Das hat man bei der WM in Russland gesehen, aber auch in der Champions League."

Bei der WM war ein großes Problem der deutschen Elf die fehlende defensive Stabilität. Bundestrainer Joachim Löw hat das nach dem Vorrunden-Aus zu beheben versucht. Indem er Joshua Kimmich als Abfangjäger vor der Abwehr installierte - aber auch, indem er auf Ginter setzte.

Ginter macht Boateng und Hummels vergessen

In acht von zehn Länderspielen seit dem Debakel von Russland stand Ginter in der Startelf. Manchmal als Innenverteidiger neben dem unumstrittenen Niklas Süle, manchmal als Teil einer Dreierkette, oder als rechter Außenverteidiger. Gegen die Niederlande wird Ginter wohl wieder in der Startelf stehen.

War er seit der WM 2014 zwar immer dabei in der Nationalelf, aber nie als feste Größe, so hat sich das seit dem Debakel von Russland geändert. Das liegt auch daran, dass Mats Hummels und Jérôme Boateng im März von Löw aussortiert wurden. "Der Umbruch nach der WM hat mir sicher geholfen, mich weiter zu etablieren", sagte Ginter. Aber es hat auch damit zu tun, wie Ginter aus dem Schatten der beiden Abwehrinstanzen der Vergangenheit getreten ist. Mit guten Auftritten, sodass bis heute noch niemand nach einer Reaktivierung von Hummels oder Boateng gerufen hat. Dass Ginter bei der EM 2020 eine feste Größe sein wird, ist wahrscheinlich - in einer Dreierkette mit Süle und Antonio Rüdiger, oder eben allein neben Süle.

AFP Confed-Cup-Sieger 2017: Matthias Ginter

Matthias Ginter ist kein van Dijk und auch kein de Ligt. Er ist keine dieser neuen Lichtgestalten. Aber wie Abwehrspieler im Allgemeinen eine Aufwertung erlebt haben, so genießt auch Ginter im Besonderen eine neue Wertschätzung - in der deutschen Nationalmannschaft.

Schaut man auf die Vita von Ginter, dann wundert man sich, dass er schon Weltmeister 2014, Vize-Olympiasieger 2016 und Confed-Cup-Gewinner 2017 geworden ist. Nie fiel er besonders auf. Das könnte sich bei der EM im nächsten Sommer ändern. Denn Löw plant mit ihm.