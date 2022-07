Der FC Bayern München steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Abwehrspieler Matthijs de Ligt. Das berichteten am Samstagabend mehrere deutsche und internationale Medien. Der 22 Jahre alte Niederländer soll vom italienischen Rekordmeister Juventus aus Turin an die Säbener Straße wechseln. Wie unter anderem der »Kicker« schreibt, soll de Ligt in München einen Vertrag bis 2027 unterzeichnen. Als Ablösesumme sind mindestens 70 Millionen Euro im Gespräch, über Bonuszahlungen könne die Summe auf mehr als 80 Millionen Euro anwachsen. Eine Bestätigung der Klubs gab es am Sonntagabend noch nicht.