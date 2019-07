TRANSFERS

De Ligt bereits in Turin gelandet

Matthijs de Ligt wechselt von Ajax Amsterdam zum italienischen Meister Juventus. Eine offizielle Bestätigung der beiden Klubs steht zwar noch aus, doch Juve zeigte am Dienstagabend in mehreren Tweets die Ankunft des Niederländers auf dem Flughafen in Turin. De Ligt soll einen Vertrag bis 2024 und Ajax eine Ablösesumme in Höhe von 70 Millionen Euro erhalten, die sich unter bestimmten Bedingungen auf 82 Millionen Euro erhöhen kann.

De Ligt war bei vielen Spitzenklubs im Gespräch. Bei Juve soll er das Gesicht eines verjüngten Kaders werden. Unter dem neuen Trainer Maurizio Sarri wird vor allem die Defensiv verjüngt. Nach dem Karriereende von Andrea Barzagli stehen mit Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini zwar weiterhin zwei Routiniers für die Innenverteidigung zur Verfügung, doch de Ligt wird wohl als Stammspieler in die Saison gehen.

Bisher hatte Juve mit Luca Pellegrini (AS Rom) und Merih Demiral (US Sassuolo) zwei weitere junge Abwehrspieler verpflichtet, zudem kamen für das zentrale Mittelfeld jeweisl ablösefrei Aaron Ramsey (FC Arsenal) und Adrien Rabiot (PSG). Aus Paris wurde auch Gianluigi Buffon als Ersatzkeeper zurückgeholt. Die Turiner wollen in dieser Saison den Champions-League-Titel gewinnen.

GERÜCHTE

Nach Nkunku steht auch Lookman kurz vor Wechsel zu RB Leipzig

Bundesligist RB Leipzig verstärkt seinen Kader und setzt dabei überwiegend auf junge Talente. Für das zentrale Mittelfeld holte Leipzig den 21-Jährigen Christopher Nkunku von Paris Saint-Germain, nun soll Ademola Lookman kommen. Der schnelle Flügelspieler ist ebenfalls 21 Jahre alt und spielte bereits in der Saison 2017/2018 auf Leihbasis für RB. Wie Skysports in England berichtet konnten sich die Leipziger nun mit dem FC Everton auf einen Transfer verständigen, so sollen umgerechnet knapp 25 Millionen Euro als Ablösesumme gezahlt werden. In der abgelaufenen Premier-League-Saison hatte Lookman 21 Spiele für Everton absolviert, wurde aber meist nur eingewechselt.

Lewandowski kritisiert Kadergröße beim FC Bayern

Robert Lewandowski hat neue Spieler für den FC Bayern München gefordert. "Wenn du auf Topniveau spielen willst und daran denkst, alle Titel zu gewinnen, dann brauchst du auch Verstärkungen in der Mannschaft", sagte der 30 Jahre alte Stürmer auf der US-Tour der Münchner in Los Angeles. Lewandowski sieht den derzeitigen Kader insbesondere in Bezug auf die Ziele in der Champions League als zu klein an. "Das ist der Grund, warum wir auf die Transfers warten. Sonst wird es schwierig, um große Titel zu spielen", sagte er.

Man wisse, "dass die Bayern in den letzten zwei Jahren wohl keinen großen Transfer gemacht haben", so der Toptorjäger, jetzt müsse man aber "weitergehen bei Transfers". Lewandowski betonte, dass "auch die anderen auf die neuen Spieler warten". Zuletzt hatte der Berater von Torhüter Manuel Neuer, Thomas Kroth, in der Süddeutschen Zeitung den aktuellen Kader als nicht konkurrenzfähig im Vergleich mit den englischen Topteams bezeichnet.