Die Personalie hatte vor allem in Mönchengladbach für Aufregung gesorgt, weil Eberl in seiner Zeit als Borussen-Manager mit Stolz darauf hingewiesen hatte, den sportlichen Aufstieg des Klubs auch ohne Investorenhilfe geschafft zu haben. Am Samstag waren beide Klubs in der Bundesliga aufeinandergetroffen, Gladbach gewann 3:0.