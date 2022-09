»Das entscheidet niemand anderes für mich«

Für Kruse waren diese Aussagen offenbar unerwartet. »Das kam gerade nach den letzten beiden Spielen, die ich von Anfang an gemacht habe, nicht nur für mich überraschend, sondern auch für viele von euch«, sagte er bei Instagram, wo er Kovač widersprach.

»Ich glaube, ich entscheide selber, wann meine Zeit in der Bundesliga vorbei ist. Das entscheidet niemand anderes für mich«, sagte Kruse. Als Beleg für seine Identifikation mit dem VfL Wolfsburg führte er seinen Einsatz für den Klub nach dem Wechsel vom 1. FC Union Berlin in der Rückrunde der vorigen Saison an. »Ich kam im Januar nach Wolfsburg, um der Mannschaft zu helfen. Und ich glaube, das habe ich in der vergangenen Rückrunde auch getan.«