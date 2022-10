Lautes Gelächter auf Hinweise der Zugbegleiterin

Anders als in anderen europäischen Ländern gibt es in Deutschland noch eine Maskenpflicht für Fernzüge. In Flugzeugen war sie hingegen aufgehoben worden. Die Maskenpflicht ist nicht unumstritten: Zuletzt hatte die Bahngewerkschaft EVG eine Abschaffung gefordert. Sie hatte immer wieder von Konflikten in den Zügen berichtet, wenn es darum ging, die Maskenpflicht durchzusetzen.

Ärger hatte es zuletzt gegeben, als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein kurzes Video auf einer Zugfahrt von Berlin nach Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern aufgenommen hatte, in dem er ohne Maske zu sehen ist.