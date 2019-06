Vorweggenommenes Finale: Ein beliebtes Vorurteil verblendeter Kritiker lautet, jedes U15-Team männlicher Bundesligisten würde gegen jedes WM-Team der Frauen locker gewinnen. Wenn die Chance auf Einsicht bestehen würde, müsste diese Partie als Gegenbeweis in Dauerschleife gezeigt werden. Spieltempo, Athletik, Defensivverhalten, Aggressivität, taktisches Verständnis - es war ein absolut beeindruckendes Fußballspiel zwischen WM-Gastgeber Frankreich und Rekordweltmeister USA.

Das Ergebnis: Die USA zog mit einem 2:1 (1:0)-Sieg ins WM-Halbfinale ein, hier lesen Sie den Spielbericht.

Erste Hälfte: Das Spiel begann für die Französinnen so, wie sie es unbedingt vermeiden wollten: mit einem frühen Gegentor. Megan Rapinoe brachte einen Freistoß von der linken Seite flach und hart vor das Tor, der Ball rutschte durch die Beine von Frankreichs Kapitänin Amandine Henry und so konnte Torhüterin Sarah Bouhaddi auf der Linie nicht mehr reagieren (5. Minute). Von diesem Rückstand erholten sich die Gastgeberinnen nur schwer, sie rannten zwar unermüdlich an, kamen jedoch zu keinen zwingenden Torchancen. Und die USA? Verpassten es, konsequenter nach vorne zu spielen, was auch an der mäßigen Form von Topstürmerin Alex Morgan lag.

Hearing Lindsey Horan, one of the world’s best midfielders, is not in the starting lineup for #USA vs #FRA. She’s healthy. Coach’s decision by Jill Ellis. Surprising. — Grant Wahl (@GrantWahl) June 28, 2019

Ellis' Plan geht auf: Grant Wahl ist einer der profiliertesten Fußballjournalisten in den USA. Zwei Stunden vor Spielbeginn twitterte er über die Aufstellung und schrieb, Lindsey Horan sitze auf der Ersatzbank. Solche Leaks sind nicht selten, in diesem Fall löste es unter amerikanischen Experten eine Diskussion über Trainerin Jill Ellis aus. Vertreterin Julie Ertz sei nicht spielstark genug, Horan müsse als eine der besten Mittelfeldspielerinnen der Welt grundsätzlich spielen. Bedingt durch das frühe Führungstor ging die Spielidee der Trainerin jedoch auf. Ertz, bekannt als exzellente Pressingspielerin, stand sehr tief und hatte großen Anteil an der defensiven Übermacht der Amerikanerinnen im ersten Durchgang.

a gift for France pic.twitter.com/GMUR2zN7xS — Rodger Sherman (@rodger) June 28, 2019

Sie ist hier der Boss: In den Tagen vor diesem Viertelfinale bestimmte eine Spielerin die Schlagzeilen. Megan Rapinoe hatte ihre Meinung zu US-Präsident Donald Trump und den politischen Verhältnissen in den USA schon häufiger kundgetan, doch selbst eine Wiederholung ("Ich gehe nicht ins fuckin' Weiße Haus.") eines der wichtigsten Gesichter der LGBTQ-Bewegung und Kämpferin für Gleichberechtigung findet große Beachtung. Trump antwortete wenig später und forderte ihren Respekt ein. An Rapinoe scheint diese Diskussion spurlos vorbeizugehen - denn sie avancierte mit ihrem zweiten Treffer zur Matchwinnerin. Und ihr ikonischer Jubel dürfte wie der von Brandi Chastain beim WM-Titel der USA 1999 in die Geschichte eingehen.

AP Brandi Chastain nach dem WM-Sieg 1999

Zweite Hälfte: Bis Rapinoe zum zweiten Mal zuschlagen konnte, musste das US-Team seine erste schwierige Phase des Spiels überstehen. Frankreichs Trainerin Corinne Diacre ließ die Französinnen mehr über die linke Seite angreifen, zudem unterliefen dem Favoriten einige Abspielfehler, die es so in der ersten Hälfte nicht gegeben hatte. Die beste Chance zum Ausgleich vergab Eugénie Le Sommer, die einen Nachschuss aus kurzer Distanz an das Außennetz setzte (58.). US-Trainerin Ellis reagierte ihrerseits und brachte die verschmähte Horan (63.). Nur drei Minuten später fiel das 2:0: Morgan passte in ihrer besten Szene in den Lauf von Tobin Heath, die Außenstürmerin zog in den Strafraum und passt in den Rücken der Abwehr zu Rapinoe, die freistehend einschoss.

Nicht zu stoppen Freudenschrei: Die USA stehen im Halbfinale der Fußball-WM. Im Viertelfinale warf der Titelverteidiger Frankreich aus dem Turnier. Enttäuschung nach dem Ende: Der Gastgeber ist raus. Frankreich galt als Topfavorit auf den Titel - neben den USA. Choreographie vor dem Anpfiff: Die Nationalfigur der Franzosen, Marianne, zierte dieses überdimensionale Banner. Marianne brachte den Bleues aber kein Glück. Die Szene der ersten Hälfte: Megan Rapinoe steht in der dritten Minute zum Freistoß bereit. Sie fabriziert eine Mischung aus Schuss und Hereingabe, die mehrere Spielerinnen passierte - und im Tor landete. Rapinoe feierte ihren Treffer in einer Pose, die als eines der ikonischsten Bilder schlechthin in die Geschichte dieser WM eingehen dürfte. Rapinoe jubelte aber nur kurz alleine. Wenige Minuten nach ihrem 1:0 verpasste sie knapp einen zweiten Treffer (16. Minute). Auch Alex Morgan hatte früh eine Torchance (13.), danach aber spielten lange die Französinnen den besseren Fußball. Oft im Fokus: Frankreichs Kadidiatou Diani. Die Flügelspielerin war dank ihrer überragenden Technik für Gegenspielerin Crystal Dunn nur schwer zu verteidigen gewesen. Gerade als der Ausgleich nah schien, erhöhte Rapinoe für die USA. Die Vorarbeit kam von der starken Tobin Heath. Die Entscheidung war dieses 2:0 (65.) aber nicht. Denn Frankreich verkürzte durch Wendie Renard nach einem Freistoß (81.). Renard feierte ihren vierten Treffer bei dieser WM. Zum Ausgleich aber reichte das nicht - und so mussten sich Kapitänin Amandine Henry und ihre Mitspielerinnen von den Fans im Pariser Prinzenpark verabschieden. Die USA durften feiern - bis es am Dienstag im Halbfinale weitergeht. Dort wartet England.

Hoffnungsträgerin Renard: Auf französischer Seite war im Laufe des Turniers Wendie Renard in eine ähnliche Rolle wie Rapinoe gewachsen: Topstar, Torschützin, Anführerin. Renard hatte im Auftaktspiel gegen Südkorea doppelt getroffen und so für eine Aufbruchstimmung gesorgt. Es wunderte nicht, dass die Abwehrspielerin in der 81. Minute mit einem Kopfballtor Frankreich zurück ins Spiel brachte. Es war noch genug Zeit für einen Ausgleichstreffer und den Einzug in die Verlängerung - doch die USA hatten ihre defensive Stabilität wiedergefunden und ließen keine weitere Großchance mehr zu. Mit Renard verabschiedet sich nun ein großer Star dieser WM.

Wie geht es bei der WM weiter? Die Gastgeberinnen sind raus - sowas kann bei einer Weltmeisterschaft schon mal auf die Stimmung schlagen. Doch das ist nicht zu erwarten, denn die meisten Eintrittskarten außerhalb Frankreichs wurden in die USA verkauft. Im Halbfinale wartet am kommenden Dienstag England (21 Uhr Liveticker SPIEGEL ONLINE), dann wieder mit Heimspielatmosphäre für die Titelverteidigerinnen.

Frankreich - USA 1:2 (0:2)

0:1 Rapinoe (5.)

0:2 Rapinoe (65.)

1:2 Renard (81.)

Frankreich: Bouhaddi - Torrent, Mbock Bathy, Renard, Majri - Henry, Thiney, Bussaglia - Diani, Gauvin (Cascarino 76.), Le Sommer (Asseyi 82.)

USA: Naeher - O'Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn - Lavelle (Horan 63.), Ertz, Mewis (Lloyd 82.) - Heath, Morgan, Rapinoe (Press 88.)

Schiedsrichterin: Monzul (UKR)

Gelbe Karten: Mbock Bathy, Bussaglia / -

Zuschauer: 45.595