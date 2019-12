Mesut Özil ist nach seinen Äußerungen zu den in China verfolgten, mehrheitlich muslimischen Uiguren aus der chinesischen Version des bekannten Fußballvideospiels "Pro Evolution Soccer" (PES) entfernt worden. Das gab der chinesische Vertreiber des Spiels, NetEase, in einem Statement auf dem sozialen Netzwerk Weibo bekannt.

Demnach werde Özil aus allen drei von NetEase vertriebenen Spielen entfernt, einschließlich der mobilen Version von PES. "Der deutsche Spieler Özil hat in den sozialen Netzwerken ein extremes Statement über China gepostet", heißt es in dem Statement. Dieses Statement habe die Gefühle chinesischer Fans und die Werte des Sports verletzt. "Weder verstehen, noch akzeptieren oder vergeben wir dies", heißt es.

Özil hatte öffentlich das Schweigen mehrheitlich muslimischer Staaten über die Uiguren-Verfolgung in China angeprangert. In einem in türkischer Sprache verfassten Beitrag schrieb er, dass in China "Korane verbrannt, Moscheen geschlossen, islamische Schulen verboten" würden. "Die Muslime schweigen. Ihre Stimme wird nicht gehört."

Arsenal distanzierte sich

Der ehemalige deutsche Nationalspieler und Weltmeister von 2014 schrieb, dass sich westliche Regierungen und Medien dagegen für die Belange der Uiguren einsetzen würden. "Rückblickend wird nicht an die Folter durch die Tyrannen erinnert werden, sondern an das Schweigen der muslimischen Brüder", schrieb Özil.

Daraufhin hatte sich umgehend der FC Arsenal von seinem Spieler distanziert, möglicherweise aus kommerziellem Interesse. Arsenal betreibt in China unter anderem eine Restaurantkette, der chinesische Markt ist für die Premier League sehr lukrativ.

Die Äußerungen Özils haben für einen Aufschrei in China gesorgt. Der Staatssender CCTV strich die Partie gegen Manchester City der regierungstreuen Zeitung "Global Times" zufolge kurzfristig aus dem Programm. Der chinesische Sprecher des Außenministeriums Geng Shuang bezeichnete Özils Äußerungen als "getäuscht von Fake News". Sein Urteilsvermögen sei beeinflusst von "unwahren Bemerkungen" und Özil könne sich gerne ein eigenes Bild machen, hieß es.

Menschenrechtsverletzung an Uiguren

Experten werfen China massive Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren in der Provinz Xinjiang vor. Mehr als eine Million Muslime befinden sich Menschenrechtlern zufolge in Umerziehungslagern der chinesischen Behörden. Nachdem die Regierung in Peking die Existenz der Lager zunächst bestritten hatte, spricht sie heute von "Berufsbildungszentren" zur Deradikalisierung.

Wegen der Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren brachte das US-Repräsentantenhaus kürzlich einen Gesetzentwurf auf den Weg, der Sanktionen gegen ranghohe chinesische Regierungsvertreter ermöglichen soll. Auch die EU und die Türkei hatten den Umgang mit den Uiguren in China zuletzt heftig kritisiert.