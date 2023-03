11 / 11

Fast folgerichtig beendete Özil seine große Karriere in der türkischen Liga. 2021 wechselte zu Fenerbahçe, im Jahr darauf zu Başakşehir, dem eng mit Erdoğan und seiner AKP verbundenen Klub. In dieser Saison stand er dort verletzungsbedingt nur selten auf dem Platz. Nun hat einen Schlussstrich unter eine große Karriere gezogen. Als am Ende umstrittener, aber dennoch einer der besten Mittelfeldspieler in der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft.