Die Spieler von TR Veracruz in der ersten mexikanischen Fußballliga spielen teilweise seit Monaten ohne Gehalt. Um auf diese Situation aufmerksam zu machen, wählte das Team um Kapitän Carlos Salcido im Heimspiel gegen den Meister Tigres UANL einen ungewöhnlichen Weg - es streikte zu Beginn für fünf Minuten.

Auf dem Platz sah das dann so aus: Nach dem Anstoß wurde der Ball zu Torhüter Sebastián Jurado zurückgespielt, alle anderen Spieler von Veracruz bewegten sich nicht und zunächst machte auch Tigres mit. Selbst der Schiedsrichter stand am Mittelkreis und ließ den Streik geschehen.

Doch dann machte sich nach 90 Sekunden der französische Stürmer André-Pierre Gignac auf den Weg zu Jurado und setzte den Torwart unter Druck. Jurado spielte einen langen Pass und so kam der Ball in den Besitz von Tigres. Die Spieler von Veracruz verharrten weiter auf ihren Positionen, auch als der ehemalige Hoffenheimer Stürmer Eduardo Vargas im Mittelfeld an den Ball kam. Der Chilene schoss aus 40 Metern und der Ball segelte über Jurado hinweg ins Tor.

Nach dem Anstoß ging das Schauspiel weiter. Die Spieler von Veracruz bewegten sich nicht, Tigres passte sich den Ball zu und dann schob Gignac den Ball aus 35 Metern ins leere Tor. Nach fünf Minuten beendeten die Gastgeber dann wie angekündigt ihren Streik, doch mit der Hypothek des 0:2 konnte der Tabellenletzte das Spiel nicht mehr drehen. Vargas traf ein zweites Mal (8. Minute), in der Schlussphase erzielte der eingewechselte Colin Kazim-Richards den Ehrentreffer zum 1:3-Endstand (90.).

Nach dem Spiel versammelte sich das gesamte Team von Veracruz auf der Pressekonferenz und ließ von Salcido, der in Europa seine erfolgreichste Zeit bei der PSV Eindhoven hatte, eine Stellungnahme verlesen. "Es gibt Spieler, die seit fünf oder sechs Monaten auf ihr Gehalt warten", sagte der 39 Jahre alte Salcido, wie die spanische Zeitung "Marca" berichtet. Es beträfe nicht nur die Profis sondern auch andere Mitarbeiter des Klubs oder Spieler der Juniorenmannschaften von Veracruz. Salcido zeigte sich enttäuscht von der Reaktion der Spieler von Tigres: "Sie wussten, dass wir fünf Minuten streiken wollen."