Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat die Ansetzungen der Borussen im neuen Bundesliga-Spielplan kritisiert. Sie seien "ausgesprochen suboptimal", sagte Zorc den "Ruhr Nachrichten".

Der Grund für seine Kritik: Auf alle sechs Gruppenspiele des BVB in der Fußball-Champions-League folgt in der Bundesliga-Hinrunde der Saison 2019/2020 ein Auswärtsspiel. Darunter sind das Derby beim FC Schalke 04 am neunten Spieltag und das Duell beim deutschen Meister Bayern München am elften Spieltag.

"Bewerten Sie gern selbst, ob es ausgewogen ist, wenn wir sechs Mal hintereinander, also immer nach einem kräftezehrenden Champions-League-Spiel - ob nun daheim oder noch extremer auswärts - anschließend in der Bundesliga auswärts antreten müssen", sagte Zorc und fügte an: "Jeder, der sich mit Belastungssteuerung und Reiseplanung auskennt, weiß, was das für Auswirkungen hat."

Was Zorc meint? Bei zu vielen Spielen in kurzem Abstand leidet die Regenerationszeit der Spieler, wenn zusätzliche Belastung durch Reisen entsteht. Auch die Zeit zur Vorbereitung auf anstehende Spiele verkürzt sich.

In der vergangenen Saison hatte Dortmund den vermeintlichen Vorteil

Die Bayern spielen im Gegensatz zum BVB nach allen Gruppenspielen in der Königsklasse am Wochenende darauf zu Hause.

In der vergangenen Saison waren die Zeichen aber anders herum. Da hatte Dortmund in der Hinrunde nach Champions-League-Auftritten fünfmal Heimrecht und musste nur einmal auswärts ran. Die Bayern mussten fünfmal auswärts spielen, aber nur einmal daheim.

Hat es dem späteren Meister aus München geschadet? Nicht wirklich: Vier der der fünf Auswärtsspiele in der Bundesliga gewannen die Bayern nach Auswärtsspielen in der Champions League, nur eins verloren sie. Auf das einzige Heimspiel nach einem Auftritt in der Königsklasse folgte eine 0:3-Niederlage gegen Mönchengladbach.

"Die vorliegenden Spielpläne sind das Ergebnis der Gesamtbetrachtung für die Bundesliga und 2. Bundesliga unter der bestmöglichen Berücksichtigung zahlreicher Vorgaben unter anderem der Sicherheitsorgane sowie Wünschen der Klubs", sagte ein DFL-Sprecher zur Ansetzung: "Die DFL hat sich dabei auch im Fall von Borussia Dortmund bemüht, den vorab bei der DFL hinterlegten Wünschen des Klubs bestmöglich zu entsprechen."

Die Deutsche Fußball Liga hatte am Freitag den Spielplan für die kommende Saison veröffentlicht. Vizemeister Dortmund trifft zum Auftakt am 17. August vor heimischer Kulisse auf den FC Augsburg. Bayern eröffnet die Saison gegen Hertha BSC.