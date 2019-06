Nach Platini-Verhör Konsequenzen? Doch nicht bei der Fifa

Über Stunden hat die Polizei den ehemaligen Uefa-Boss Michel Platini vernommen, um seine Rolle im Bestechungsskandal um den Fußball-Weltverband Fifa zu klären. Es gehe um "aktive und passive Korruption", hatte die französische Justiz verlauten lassen. Am späten Abend durfte der 63-Jährige das Kommissariat in Nanterre bei Paris wieder verlassen. "Viel Lärm um nichts", kommentierte Platinis Anwalt, William Bourdon, anschließend.

Ermittelt wird in Frankreich zum Fifa-Komplex zwar bereits seit 2016. Jetzt haben die französischen Ermittler aber mutmaßlich neue Erkenntnisse. Anders wäre die jetzige Gewahrsamnahme Platinis nicht zu erklären. Eine Rolle dürfte auch gespielt haben, dass die Ermittler seit Januar Zugang zu den Daten aus den Football Leaks haben. Detail am Rande: Platini-Anwalt Bourdon ist auch Rechtsbeistand von Football-Leaks-Quelle Rui Pinto.

Wie geht es jetzt weiter mit Platini, mit der Fifa und der Katar-WM 2022? Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten.

Welche Konsequenzen hat die Angelegenheit für Platini?

Die Behörden teilten mit, dass es zunächst kein Verfahren gegen Platini geben werde, dieser sei als Zeuge vernommen worden. Dennoch ist die Aktion ein empfindlicher Rückschlag für mögliche Comeback-Pläne Platinis. Die von der Ethikkommission der Fifa gegen ihn verhängte vier Jahre lange Sperre läuft im Oktober ab, danach könnte er sich wieder für Ämter im Weltfußball bewerben.

Platini hatte sich zuletzt rund um den Fifa-Kongress von Paris erstmals seit langer zeit wieder zu Wort gemeldet und ausgewählte Journalisten empfangen. Dabei hatte er Spitzen gegen den jetzigen Fifa-Boss Gianni Infantino platziert und sich zum wiederholten Male als Unschuld im Fifa-Sumpf dargestellt. Zudem wollte er in der kommenden Woche bei der Trauerfeier für den früheren Uefa-Chef Lennart Johansson erstmals nach langer Zeit auch wieder öffentlich im Kreis der Topfunktionäre auftreten. All das wirkte so, als bereite er eine Rückkehr auf die Fußballbühne vor.

Geht es nur um die Vergabe der WM 2022?

Nur vordergründig. Tatsächlich hat ein Sprecher Platinis mitgeteilt, der Franzose habe auch Auskunft zur Vergabe der EM 2016 an Frankreich gegeben. Dieses Turnier war bislang noch von Korruptionsverdächtigungen frei. Möglicherweise haben die Ermittler auch hier neue Erkenntnisse gewonnen - so dass auch dieses EM-Turnier in Platinis Heimat in den Fokus gerät.

Platini selbst sagte nach seiner Vernehmung, es sei auch über die WM-Vergabe 2018 nach Russland und den französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain befragt worden. PSG wird von einer katarischen Investorengruppe geführt.

Platinis Äußerung im Video:

Video DPA

Wie reagieren die Verbände?

Äußerst zurückhaltend. Weder von Fifa noch von der Uefa gab es offizielle Kommentare zu Platinis Einvernahme. Die Verbände haben derzeit keinen Anlass, das Kapitel Platini wieder zu öffnen - in der Fifa steht mit Infantino der frühere Generalsekretär des Franzosen an der Spitze. In einem Job, den Platini selbst am liebsten übernommen hätte. Dass Infantino die Sperre seines früheren Chefs nutzte, um selbst Fifa-Boss zu werden, hat Platini ihm nicht verziehen. Die Uefa unter ihrem Chef Aleksander Ceferin müht sich derzeit um ein saubereres Image. Auch deswegen hält man die Füße still.

Eine Reaktion kam allerdings vom früheren Fifa-Präsidenten Joseph Blatter. Der 83-Jährige stellte fest, Platini sei "ganz sicher kein Krimineller". Der Fall kann damit zu den Akten.

Was sagen die Sponsoren?

Adidas-Chef Kasper Rorsted hat in der "Welt" Konsequenzen des Topsponsors erst einmal ausgeschlossen. "Wir haben eine sehr klare Meinung. Wenn bei einem Verband ein Rechtsbruch stattfindet, werden wir uns damit auseinandersetzen." Bislang scheinen die Vorgänge um Fifa und Uefa dafür aus Adidas-Sicht noch nicht schwerwiegend genug zu sein. Rorsted hat den beiden Großverbänden "Fortschritte" attestiert. Immerhin hat er eingeräumt: "Katar ist nicht unser Lieblingsstandort für eine WM."

Muss Katar um die WM fürchten?

Das ist kaum vorstellbar. Zwar wird in einzelnen Medien über diese Möglichkeit spekuliert, die "Welt" titelte: "Wegen Platini droht Katar sogar der Verlust der WM", aber das klingt eher so wie die monatlichen Meldungen aus den USA, wo es nach jeder neuen Enthüllung heißt, jetzt werde es aber eng für den US-Präsidenten Donald Trump. Und dann geht es doch so weiter.

Theoretisch sehen die Fifa-Regularien vor, dass einem Ausrichter das Turnier entzogen wird, sollte es Beweise für Korruption geben. Fifa-Boss Infantino hat aber bisher alles dafür getan, den Ermittlungseifer im eigenen Hause zu dämpfen. Die Zeit bis zur WM währt mit zweieinhalb Jahren nun auch nicht mehr ewig, die ersten Stadien sind gebaut. Ein Entzug der WM würde allem widersprechen, wie man die Fifa bisher kennengelernt hat.