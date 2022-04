Vor ein paar Monaten hat Mino Raiola dem Fernsehsender Sport 1 eine Audienz in seinem Büro in Monte Carlo gewährt. Der Reporter durfte sich die James-Bond-Devotionalien anschauen, die der Spielerberater dort angehäuft hat, und Raiola sagte einen für seine Gedankenwelt bezeichnenden Satz: »Wenn die Leute mich hassen, dann bin ich froh. Dann weiß ich, dass ich gute Arbeit gemacht habe.«

Demnach muss Mino Raiola sehr gute Arbeit geleistet haben. Bei den Klubs war er verschrien, Manchester-Ikone Alex Ferguson nannte ihn einen »Scheißkerl«, die »Bild«-Zeitung betitelte ihn als den »größten Raffzahn des Fußballs« für die »Welt« war er »der gefürchtetste Mann im europäischen Fußball«. Raiola wird das als Ehrentitel zur Kenntnis genommen haben.

Der Mann, der am Samstag mit nur 54 Jahren an den Folgen einer schweren Lungenkrankheit gestorben ist, stand wie kein anderer für das, was die Kritiker dem modernen Fußball vorwerfen. Die ungebremste Geldgier, das Beraterwesen, das Super-Profitstreben, das Verschachern von Profis, die Hinterzimmergeschäfte. Dass Raiola seinen mächtigen Kugelbauch vor sich hertrug, passte perfekt zu dem Bild einer Branche, der zuweilen mafiöse Strukturen unterstellt werden.

Bei Pogba fast 50 Millionen Euro abgesahnt Raiola hat das alles an sich abprallen lassen. Er hat immer betont, es gehe ihm ausschließlich um das Wohl seiner Spieler, die von ihm vertreten werden. Und wenn dann am Ende ein Beraterhonorar von insgesamt 49 Millionen Euro dabei herumkam, so wie es im Fall des Transfers von Frankreichs Paul Pogba zu Manchester United der Fall war und von den Football Leaks des SPIEGEL enthüllt wurde, dann nahm er das eben mit.

Bild vergrößern Raiola-Klient Paul Pogba Foto: CRAIG BROUGH / REUTERS

Es ist wenig erstaunlich, dass von den Spielern, die bei Raiola unter Vertrag standen, so gut wie nie ein böses Wort über diesen angeblichen Raffzahn öffentlich wurde. Sie fühlten sich von ihm nachvollziehbar bestens vertreten. Er sorgte für sie, und er sorgte für sich.

Raiola erzählte selbst gern die Geschichte, dass er mitten in der Nacht mal einen Anruf von einem Spieler bekam, angeblich war es Mario Balotelli, der ihm mitteilte, dass es in seinem Haus brenne. Der Spieler hatte erst Raiola angerufen und danach die Feuerwehr. Lange Liste von Klienten Die Liste derjenigen, die als Raiola-Klienten firmierten, war lang und beeindruckend: Zlatan Ibrahimović gehört dazu, der schwedische Superstar, Pogba, Norwegens Dortmunder Erling Haaland, derzeit eine der heißesten Waren im europäischen Fußball, Balotelli und Gianluigi Donnarumma, die Niederländer Mathijs De Ligt und Donyel Malen, früher auch Mark van Bommel. An Mino Raiola kam man in dem Business irgendwann nicht mehr vorbei, ihn nachhaltig zu vergrätzen, das wagte kaum jemand.

Dass viele Niederländer in seiner Kundenkartei sind, ist kein Zufall. Von hier aus baute Raiola Anfang der Neunzigerjahre sein Imperium auf, Schritt für Schritt, erst agierte er im Hintergrund, dann stellte er sich selbst in die erste Reihe. Von diesem Moment an war klar: Wer es mit Mino Raiola zu tun bekam, musste verdammt gut verhandeln können. Und hatte am Ende dann doch das Gefühl, dass der Gewinner auf der anderen Seite des Schreibtisches saß. Im Alter von einem Jahr war der kleine Mino mit seinen Eltern aus Italien in die Niederlande ausgewandert. In Haarlem eröffneten seine Eltern ein italienisches Restaurant, Raiola half schon als Kind mit, dass er deswegen sehr viele Jahre später von seinen Gegnern als »Pizzabäcker« verspottet wurde, hat ihn gestört.

In sechs Sprachen unterwegs Er hat immer wieder darauf hingewiesen, er habe nie selbst am Ofen gestanden, habe stattdessen beim Servieren ausgeholfen, mit den Gästen geplaudert. Dass Kommunizieren wichtig ist, hat er dort früh gelernt. Es gibt keinen Text über Raiola, in dem nicht erwähnt wird, dass der Mann sechs Sprachen beherrschte. Er konnte problemlos vom Englischen ins Deutsche, vom Niederländischen ins Französische wechseln. So etwas beeindruckt ein Gegenüber. Auch Fifa-Boss Gianni Infantino spielt mit dieser Gabe der Vielsprachigkeit.

Bild vergrößern Mino Raiola 2012 Foto: imago sportfotodienst / imago/Gribaudi/ImagePhoto

Dass Raiola zudem am liebsten in legerer Kleidung zu Geschäftsterminen auftauchte, Gäste in seinem Büro im T-Shirt und in Schlabberhosen empfing, dass er selbst Superstars keine Wartezeit genehmigte, all das war aktive Arbeit an seinem Ruf. Irgendwann war er dann der Spielerberater schlechthin, wer über die Berater redete, hatte seine markante Figur vor Augen. »Ich kleide mich schlecht, damit mich alle unterschätzen und ich mehr Geld rausschlage«, hat er mal gesagt. Auch wenn dieser Trick irgendwann nicht mehr verfangen hat: Mehr Geld rausgeschlagen hat er dennoch meistens. Mit dem Transfer des niederländischen Nationalspielers Bryan Roy nach Italien begann Raiolas Aufstieg. Die Connection Niederlande-Italien erwies sich für ihn als äußerst fruchtbringend, Raiola transferierte Dennis Bergkamp zu Inter Mailand, damit hatte er schon eine Dimension erreicht, die ihn zu einer größeren Nummer im Beratergeschäft werden ließ. Klassisches Raiola-Netzwerk Der Transfer des Tschechen Pavel Nedved, einem der Stars der EM 1996, aus Prag zu Lazio Rom war sein nächstes Gesellenstück. Nedved hatte eigentlich bei PSV Eindhoven unterschrieben, Raiola knüpfte das ganze Vertragswerk wieder auf, der Spieler wurde zunächst nach Kosice transferiert, um von dort zu Lazio zu wechseln. Ein klassisches Raiola-Netzwerk, der Berater war bei manchen Transfers, die bewusst so verstrickt eingefädelt wurden, am Ende der einzige, der den Überblick hatte. Und wusste, wie man auch mehrfach verdienen konnte. Für 3,7 Millionen Euro kam Nedved zu Lazio, für 42 Millionen Euro wechselte er ein paar Jahre später zu Juventus. Borussia Dortmund machte seine Erfahrungen mit ihm, als Raiola seinen Klienten Henrich Mkhitaryan vom BVB loseisen wollte. In den Vertrag des Armeniers hatte der Berater eine Klausel hereinschreiben lassen, die ihm bei einem Weiterverkauf mit Mehrwert am Gewinn beteiligt. Mkhitaryan kam für gut 27 Millionen nach Dortmund und ging für mehr als 42 Millionen nach England. Mission erfüllt.