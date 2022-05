Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Gianluigi Donnarumma schrieb: »Ich bin so traurig, dass ich nicht einmal weiß, ob ich alles sagen kann, was ich sagen will«, so der Torwart von Paris Saint-Germain. »Mino, du warst einzigartig für mich, ich danke dir, dass du von klein auf bis heute an meiner Seite warst, und ich weiß, dass du mich auch von dort oben immer beobachten und anfeuern wirst, so wie du es immer getan hast.«