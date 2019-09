Biografie von Miroslav Klose Tüftler im Nationaltrikot

Stellen Sie sich Miroslav Klose in einem Fußballtrikot vor: Welches Shirt trägt er?

Es ist nicht so, als hätte Miroslav Klose nie für eine Vereinsmannschaft gespielt. Beim 1. FC Kaiserslautern begann die Profikarriere des Stürmers; Otto Rehhagel war der Trainer und der Verein noch eine große Nummer in der Bundesliga. Danach: Werder Bremen, Bayern München, Lazio Rom. Meistertitel, Pokalsiege in Deutschland und Italien, Finalist in der Champions League. 195 Torbeteiligungen in der Bundesliga (121 Treffer/74 Torvorlagen), 84 Scorerpunkte in der Serie A (54/30). Unvergessen ist die Saison 2005/2006 bei Werder: 25 Treffer, 13 Torvorlagen - in 26 Ligaspielen. Das sind Messi- und Ronaldo-Werte.

Ja, Klose war im Klubfußball ein erfolgreicher Stürmer.

Wenn man sich Klose in einem Fußballtrikot vorstellt, dürfte man ihn dennoch vor allem im Dress der deutschen Fußballnationalmannschaft vor Augen haben. Vielleicht hören Sie dann auch den Torschrei des ZDF-Kommentators Béla Réthy: "Klooooose!" Mit jedem Treffer wurde der Torschrei gefühlt ein "o" länger, der Legendenstatus größer. 71 Tore in 137 Länderspielen erzielte der Angreifer. Klose - das ist die Geschichte des Nationalstürmers.

Der Autor und Sportjournalist Ronald Reng, bekannt durch Bücher wie "Robert Enke. Ein allzu kurzes Leben"; "Spieltage", erinnert in der nun erschienen Biografie "Miro" noch einmal an die großen Momente des Ex-Profis; auch daran, dass Kloses berufliche Laufbahn nicht in einem Nachwuchsleistungszentrum eines Bundesklubs, sondern als Zimmermann begann, an seine Herkunft als Aussiedlerkind aus Polen. Dass Klose als 20-Jähriger noch um einen Stammplatz beim FC Homburg kämpfte, ganz weit weg vom Profifußball.

Preisabfragezeitpunkt:

12.09.2019, 10:26 Uhr

Ohne Gewähr ANZEIGE Ronald Reng

Miro: Die offizielle Biografie von Miroslav Klose Verlag: Piper Seiten: 448 Preis: EUR 22,00

Reng führte über drei Jahre etliche Interviews mit Klose, sprach mit Wegbegleitern, mit Uli Hoeneß oder Thomas Schaaf, mit alten Freunden und ehemaligen Jugendtrainern, mit denen, die an Klose geglaubt - und denen, die ihn schon abgeschrieben hatten. Die Geschichte vom ungewöhnlichen Weg eines Fußballers in die Weltspitze hat man schon häufiger gelesen. Aber, und das sind die spannenden, neuen Einblicke, Reng versucht sich an einer Erklärung, wie es Klose gelingen konnte, zum erfolgreichsten Stürmer der DFB-Geschichte aufzusteigen, zum mit 16 Treffern gar erfolgreichsten Angreifer der WM-Geschichte.

Klose war keiner, der mit einem Torinstinkt geboren wurde. Aber er war neugierig, offen für Dinge, die auf den ersten Blick gar nicht viel mit dem Fußball zu tun hatten - und am Ende doch für seinen Erfolg entscheidend waren.

Zwischen Hobbyarzt und Heimwerker

Als Zimmermann bereits versuchte Klose Techniken zu entwickeln, wie er Dachziegeln an seine Kollegen am schnellsten weitertransportieren konnte. Die Neugierde erhielt er sich im Profigeschäft: Während der WM 2002 saß Klose oft im Behandlungszimmer von Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt - und sah stundenlang zu, wie der Teamarzt Verletzungen der Mitspieler ertastete. Mit DFB-Masseur Klaus Eder verbrachte er ganze Tage, er lernte so seinen eigenen Körper kennen. Auch ein Grund, warum Klose auch noch im Alter von 36 bei der WM in Brasilien einer der Säulen im Weltmeisterteam von Bundestrainer Joachim Löw sein konnte. Warum er erst mit 38 Jahren einen Schlussstrich unter die Karriere zog.

Klose war ein Tüftler, von der Lauterer Nasenpflaster-Legende Olaf Marschall ließ er sich den perfekten Schuss erklären (Spoiler: Klose ist bis heute nicht glücklich mit seinem Torschuss). Selbst an seinem berühmten Torjubel, dem Salto, hat er jahrelang gefeilt. Aber um in seiner Rolle aufzugehen, brauchte Klose Freiraum auf dem Fußballfeld; wie sehr, wurde in seiner Bayern-Zeit unter Louis van Gaal deutlich. Der niederländische Trainer hat eine klare Idee vom Fußball, und es heißt, für Gegenmeinungen kein Gehör. Ein Sturkopf.

Van Gaals Plan für Klose sah so aus: Immer an den ersten Pfosten laufen. Doch Klose hatte sich mittlerweile darauf perfektioniert, im Rücken der Abwehr zu lauern, die Gegenspieler mit Finten ins leere Laufen zu lassen. Klose war bereit für Neues, doch van Gaals Vorgaben überforderten ihn, er teilte sie nicht: In zwei Jahren unter van Gaal gelangen Klose nur vier Bundesligatreffer. Wenn man sich Klose heute in einem Trikot vorstellt, dann wahrscheinlich nicht im Bayern-Dress. Der Bundestrainer dagegen hielt immer an Klose fest. Auch wenn er wegen Verletzungen außer Form war, nahm Joachim Löw den Stürmer zu den großen Turnieren mit, und wenn Juni wurde, schrie Réthy wieder ins TV-Mikrofon.

Als Reng mit Löw über Klose sprechen will, war eigentlich ein kurzer Termin angedacht. Löw verliert dann aber den Überblick über die Zeit, schreibt der Autor, der Bundestrainer hört nicht mehr auf zu reden. Klose und Löw, sie verdanken sich ihre großen Momente auch gegenseitig. Klose war immer da, einer dieser stillen Anführer im Nationaltrikot. Wenn der Bundestrainer heute in der Kritik steht, ist das vielleicht auch mit Klose erklärbar: Sein ewiger Stürmer ist nicht mehr da. Einen echten Ersatz hat Löw bis heute nicht gefunden.

Aktuell arbeitet Klose selbst an einer Trainerkarriere. Er betreut seit über einem Jahr die U17 des FC Bayern München, durchaus erfolgreich, und Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatte eigentlich gehofft, Klose für die neue Saison für die U19 des Klubs zu gewinnen. Klose lehnte ab, er sah sich noch nicht bereit.

Miroslav Klose will noch lernen.