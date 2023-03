Der frühere Fußball-Weltmeister Miroslav Klose ist nach nur neun Monaten als Cheftrainer des österreichischen Erstligisten SCR Altach freigestellt worden. Dies sei »das Ergebnis einer umfassenden Analyse« der sportlichen Talfahrt bis auf den letzten Tabellenplatz, teilte der Klub mit. Auch Co-Trainer Slaven Skeledzic, der im Sommer 2022 gemeinsam mit Klose nach Altach gekommen war, wurde beurlaubt. Insgesamt stand Klose in 24 Pflichtspielen an der Seitenlinie und gewann davon fünf. Zuletzt war dem Team in neun Partien kein Sieg mehr gelungen.