Miroslav Klose über Deutschlands Topstürmerin »Tore machen süchtig, das geht Alexandra bestimmt auch so«

Miroslav Klose war im DFB-Trikot ein Sturmgigant – so wie heute Alexandra Popp bei den Frauen. Was hält der Ex-Profi von der Angriffskollegin? Hier erzählt Klose von seinen Beobachtungen und sagt, was er über Equal Pay denkt.

, Sydney Ein Interview von Jan Göbel