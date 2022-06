Österreichischer Bundesligist Altach Miroslav Klose wird Cheftrainer – und die Homepage bricht zusammen

Ein Weltstar in Vorarlberg: Miroslav Klose, Weltmeister von 2014, schlüpft beim SCR Altach erstmals in seiner Trainerkarriere in die Chefrolle. Die Nachricht überforderte die Webseite des österreichischen Bundesligisten.