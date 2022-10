Nationalmannschaftskapitänin Sauerbrunn: »erschüttert und untröstlich«

Nationalmannschaftskapitänin Becky Sauerbrunn hatte daraufhin eine Sperre aller Beteiligten gefordert. »Jeder Team-Besitzer, Geschäftsführer und Funktionär, der die Spielerinnen im Stich gelassen hat, der versagt hat, sie zu beschützen und sich nicht vollständig an den Untersuchungen beteiligt hat, sollte verschwinden«, sagte die Portland-Spielerin in einem Videocall vor dem Länderspiel der US-Fußballerinnen am Freitag bei Europameister England. Sie und ihre Mitspielerinnen seien »erschüttert und untröstlich«, so die 37-Jährige.