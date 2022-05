Lars Windhorst kam überhaupt nicht zu Wort. Minutenlang stand der Investor mit leichtem Lächeln am Rednerpult, immer wieder setzte der Unternehmer an – doch jedes Mal gingen seine Sätze in den Pfiffen und Buhrufen der Fans von Hertha BSC unter. Zwei von ihnen hissten gar ein Banner, auf dem Windhorsts Konterfei dick durchgestrichen war.