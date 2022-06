Núñez kämpfte sich über die zweite Liga hoch

Núñez gilt nach Diego Forlan, Edinson Cavani und Luis Suárez als das nächste große Sturmtalent aus Uruguay. Aus der Jugend des CA Peñarol schaffte es Núñez mit Verspätung in den europäischen Spitzenfußball: Ein Kreuzbandriss noch in der Heimat warf den 1,90 Meter großen Stürmer zurück, 2019 folgte der Wechsel zum spanischen Zweitligisten UD Almería.

Dort machte Núñez mit 16 Toren auf sich aufmerksam, ein Jahr später bezahlte Benfica bereits 24 Millionen Euro Ablöse für Núñez – eine Rekordsumme für die Portugiesen, die sich aber auszahlen sollte. In Lissabon explodierten Núñez' Leistungen: In der abgelaufenen Saison gelangen ihm 26 Tore in 28 Ligaspielen sowie sechs Treffer in der Champions League. Für die Nationalmannschaft Uruguays gelangen dem Angreifer in elf Länderspielen zwei Tore.