GERÜCHTE

Rakitic und Dembélé sollen für Neymar weichen

Der Transfer des brasilianischen Fußball-Nationalspielers Neymar von Paris Saint-Germain zum FC Barcelona hängt Medienberichten zufolge weiter in der Schwebe. Laut "Le Parisien" habe der spanische Meister dem französischen Titelträger eine Ablösesumme von 140 Millionen Euro plus die beiden Spieler Ivan Rakitic und Ousmane Dembélé geboten. Paris nähme das Angebot sehr ernst.

Laut übereinstimmenden Quellen sollen am Mittwochabend Gespräche zwischen dem Pariser Sportdirektor Leonardo und Trainer Thomas Tuchel sowie den beiden betroffenen Spielern stattfinden. Während der ehemalige Schalker Rakitic einem Wechsel zustimmen würde, möchte der frühere Dortmunder Dembélé in Barcelona bleiben und soll auch einer einjährigen Leihe nicht zustimmen. Tuchel würde seinen früheren Schützling aus Dortmunder Zeiten gerne in seinem Team integrieren.

Der vor zwei Jahren für die Rekordablöse von 222 Millionen Euro von Barcelona nach Paris gewechselte Neymar will unbedingt zurück zum spanischen Meister. Sein Vertrag beim Club von Trainer Tuchel läuft eigentlich noch bis Sommer 2022.

Bayern will Rebic nicht

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat Gerüchte um einen Wechsel von Ante Rebic nach München dementiert. "Quatsch! Ihr dürft nicht immer alles glauben, was aus anderen Clubs kommt", sagte der 63-Jährige der "Bild" (Donnerstag). Der Stürmer von Eintracht Frankfurt hat den Wunsch, bei einem großen Verein zu spielen. Das Transferfenster ist noch bis zum 2. September geöffnet.

Rebic kam 2016 vom AC Florenz zur Eintracht und erzielte in 78 Bundesligaspielen 17 Treffer. Beim 3:1-Erfolg im Pokalfinale von 2018 gegen Bayern München erzielte der Kroate zwei Tore. Die Eintracht qualifizierte sich durch den Titelgewinn für die Europa League. Dort scheiterte Frankfurt in der letzten Saison erst im Halbfinale am späteren Sieger FC Chelsea.

BESCHLOSSENE SACHE

Ayhan bleibt ein Fortune

Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat den Vertrag mit Abwehrspieler Kaan Ayhan vorzeitig bis 2022 verlängert. Der bisherige Vertrag des türkischen Nationalspielers galt bis 2021. "Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht, was eine große Wertschätzung bedeutet. Wir haben hier noch einiges zu erreichen und ich will ein Teil davon sein", sagte Ayhan. Der 24 Jahre alte Innenverteidiger ist Stammspieler bei den Rheinländern und in der vergangenen Saison einer der Garanten für den Klassenverbleib. Ayhan war 2016 vom FC Schalke 04 gekommen und bestritt seitdem 90 Pflichtspiele für die Düsseldorfer. Für die Türkei absolvierte er bislang 24 Länderspiele (zwei Tore).