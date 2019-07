+++ Transferticker +++ Betis bekommt Fekir im Sonderangebot

TRANSFERS

Betis Sevilla verpflichtet Nabil Fekir

Mittelfeldspieler Nabil Fekir wurde in den vergangenen Monaten mit einigen europäischen Topklubs in der Verbindung gebracht: Juventus, Liverpool, AC Mailand, SSC Neapel, Arsenl und auch der FC Bayern sollen über den französischen Weltmeister nachgedacht haben. Doch nun wechselt der Star von Olympique Lyon zu Betis Sevilla in die spanische Primera División und verzichtet damit auf die Möglichkeit, Champions League zu spielen.

Betis belegte in der vergangenen Saison den zehnten Platz und spielt deshalb in der kommenden Saison nicht international. Der Klub des ehemaligen Dortmunders Marc Bartra bezahlt für den 26-jährigen Fekir eine Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro, die sich im Erfolgsfall noch um zehn Millionen Euro erhöhen kann. Für einen Spieler von Fekirs Qualitäten ist das trotz eines 2020 auslaufenden Vertrags kein marktgerechter Preis. Lyon ließ sich auf den Transfer ein, weil im kommenden Sommer ein ablösefreier Wechsel gedroht hätte. Und weil Betis auf die Forderungen von Fekirs Vater und Berater eingegangen sein soll, wollte der 21-fache französische Nationalspieler unbedingt nach Sevilla.

Wie verschiedene internationale Medien berichten, soll auch Yassin Fekir, der vier Jahre jüngere Bruder von Nabil, zu Betis wechseln. Der Stürmer stand bisher auch bei Olympique Lyon unter Vertrag, spielte dort aber überwiegend in der Reserve und kam bisher erst auf einen Einsatz in der Ligue 1. Offiziell ist der Wechsel allerdings noch nicht, Betis gab bisher nur den Transfer von Nabil Fekir bekannt.

GERÜCHTE

Frankfurt hat Interesse an Philipp

Maximilian Philipp wird es in der kommenden Saison schwer haben, bei Borussia Dortmund auf Einsätze zu kommen. Der variable Offensivspieler hat beim BVB mit Julian Brandt und Thorgan Hazard neue Konkurrenten um einen Stammplatz bekommen und gilt deshalb als einer der ersten Kandidaten, wenn es um die Verkleinerung des Dortmunder Kaders geht. Zwischenzeitlich galt das Interesse des VfL Wolfsburg als sehr konkret, doch mittlerweile hat der Bundesligist Abstand von einer Verpflichtung genommen.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, eröffnet sich für Philipp nun aber eine andere Möglichkeit. Eintracht Frankfurt braucht nach den Abgängen von Luka Jovic (Real Madrid) und Sébastian Haller (West Ham United) einen Stürmer und könnte bald ein Angebot für Philipp abgeben. Der 25-Jährige kam vor zwei Jahren für 20 Millionen Euro vom SC Freiburg nach Dortmund, der BVB verlangt nun eine vergleichbare Ablösesumme.

Arsenal soll Ceballos sicher haben

Der FC Arsenal hat bisher mit dem brasilianischen Talent Gabriel Martinelli erst einen Spieler für die kommende Saison verpflichtet. Laut "BBC" stehen die Gunners nun unmittelbar vor dem nächsten Transfer, von Real Madrid kommt angeblich Dani Ceballos. Der zentrale Mittelfeldspieler wird für ein Jahr verliehen und soll in London Spielpraxis sammeln. Eine Kaufoption soll die Vereinbarung der beiden Klubs nicht enthalten.