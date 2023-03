Am Sonntagabend kassierte das zuvor in elf Spielen ungeschlagene Team gegen Jürgen Klopps Liverpool allein in der zweiten Hälfte sechs Gegentore. Für Manchester United war es die höchste Niederlage in der Premier League seit mehr als 90 Jahren – zuletzt wurden die Red Devils 1931 von den Wolverhampton Wanderers mit diesem Fabelergebnis besiegt.

Innenverteidiger Luke Shaw nannte den Auftritt seines Teams »inakzeptabel« und »peinlich«. »Die Leistung war eine Blamage. Auf dem Platz habe ich mich für uns Spieler geschämt, für die Fans, die uns unterstützt haben und die zu Hause zuschauen«, sagte der englische Nationalspieler.