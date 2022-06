Sieben Bayern in der Startelf

Obwohl Flick auf einen Bayern-Block mit sieben Münchnern in der Anfangself gebaut hatte, gingen Pässe in den ganz freien Raum, in dem keiner stand, Laufwege wirkten wenig automatisiert. Leroy Sané steht derzeit wieder neben sich, Thomas Müller müht sich durch seine imposante Länderspiel-Statistik, Leon Goretzka ließ bei seinen Schüssen jede Präzision vermissen.

All das muss nicht zwingend alarmierend sein, es ist noch ein knappes halbes Jahr bis zur Weltmeisterschaft. Auch Mitfavoriten wie Belgien und Frankreich beweisen mit ihren aktuellen Niederlagen, dass sie ihre Form noch suchen.

Aber im Vorfeld hatten die Nationalspieler durchweg betont, welche Lust sie nach den Trainingstagen nun aufs Spielen verspüren. DFB-Pressesprecher Uli Voigt eröffnete so ziemlich jede Pressekonferenz in der Woche mit der Vorlage, nun sei man doch hoffentlich froh, wenn es mit den Partien losgehe. Und die Spieler nickten eifrig dazu.

Vier Spiele in zehn Tagen

Wahrscheinlich hatten sie auch Lust, aber sie wirkten regelrecht überrascht von der Robustheit der Italiener im Zweikampf, von der Aggressivität in den Laufduellen, eigentlich normales Rüstzeug einer Mannschaft auf diesem Niveau. Und etwas, das die Engländer, nächster Gegner am Dienstag, sicherlich auch in die Waagschale werfen – zumal sie nach der 0:1-Niederlage in Ungarn vom Samstag etwas gutzumachen haben. Falls es in diesem Konstrukt Nations League so etwas wie Druck gibt, dann lastet er jetzt bereits auf England.

Vier Spiele innerhalb von zehn Tagen nach einer langen Saison, auch das ist sicherlich nicht optimal. Dann kommt der Urlaub, dann kommt der Sommer, dann die neue Saison, die im Spätherbst jäh von der WM unterbrochen wird, zwischendurch im September noch eine Länderspielwoche.