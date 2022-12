Nach einigem Hin und Her erschien der Vizeweltmeister schließlich am Montagabend für kurze Zeit auf dem Balkon des Fünf-Sterne-Hotels ›Crillon‹ am Place de la Concorde. Rund 50.000 Anhänger empfingen unter tosendem Jubel die Deschamps-Elf, viele der Fans hatten mehr als vier Stunden in der Kälte ausgeharrt.

Frankreichs Nationalspieler Thuram: »Es wärmt das Herz«

Vom Anblick der Menschenmassen zeigten sich mehrere Nationalspieler beeindruckt. »Es ist großartig, es wärmt das Herz«, sagte Gladbach-Stürmer Marcus Thuram, der erst als Nachrücker auf den WM-Zug aufgesprungen war: »Es ist eine große Freude zu sehen, dass wir so viele Franzosen stolz und glücklich machen konnten.«