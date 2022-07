Menschenrechtsverletzungen in Katar sind seit der Vergabe der WM nach Katar immer wieder Thema gewesen. In den vergangenen Jahren hatte es wiederholt Recherchen von Medien und Menschenrechtsorganisationen gegeben, die von eklatanten Missständen für die Gastarbeiter im Land berichteten. Von der Regierung angestrengte Gesetzesreformen werden demnach weiterhin in der Praxis nicht ausreichend kontrolliert oder umgesetzt. Auch auf die problematische Lage von Frauen und der LGBT+-Community im Land wird immer wieder hingewiesen.