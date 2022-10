Überschuss nach der Pandemie?

Michael Gabriel, Leiter der Koordinierungsstelle Fanprojekte (KOS) in Frankfurt, beobachtet die Zunahme von Exzessen mit Sorge. Die Dimension der Vorfälle in Nizza und Marseille sei zwar ungewöhnlich gewesen, aber: »Wir haben den Eindruck, dass gewalttätiges Verhalten häufiger passiert.« Wie zuletzt am vergangenen Wochenende, als Fans des Drittligisten Dynamo Dresden in Bayreuth randalierten und 14 Polizisten verletzten.

Überraschend kommt die Entwicklung für Gabriel nicht. »Die erzwungene Enthaltsamkeit während der Coronapandemie hat bei vielen Fans eine Art Überschuss produziert, der jetzt sichtbar wird, wie wir beim deutlich häufigeren Gebrauch von Pyrotechnik beobachten können«, sagte er jüngst in einem Interview der Zeitungen der Verlagsgruppe RheinMain.