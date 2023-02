Zuvor hatten Fenerbahçe-Fans am Samstagabend beim Heimspiel gegen Konyaspor regierungskritische Parolen skandiert und die Regierung von Präsident Erdoğan zum Rücktritt aufgefordert. Auch Fans des Erstligisten Beşiktaş skandierten am Sonntag »Regierung, tritt zurück«. Sie setzten ein Zeichen für die ihrer Meinung nach im Stich gelassenen Kinder, die Opfer des Erdbebens geworden waren, indem sie vier Minuten und 17 Sekunden nach dem Anpfiff Stofftiere auf das Spielfeld warfen. Um 4.17 Uhr am 6. Februar hatte die Erde in Syrien und der Türkei gebebt.