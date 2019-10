Die Uefa hat Untersuchungen gegen türkische Nationalspieler eingeleitet, die beim EM-Qualifikationsspiel in Frankreich einen militärischen Gruß gezeigt hatten. Wie der europäische Fußballverband mitteilte, wird aufgrund eines möglichen provokativen politischen Verhaltens ermittelt.

Rund ein Dutzend türkischer Nationalspieler hatte während und nach der Spiele in Frankreich und gegen Albanien die flache Hand an die Schläfe gehalten. Der Salut gilt als Botschaft an die türkischen Soldaten, die Teil der Militäroffensive in Nordsyrien gegen kurdische Truppen sind.

Der türkische Sportminister Mehmet Kasapoglu hatte sich bereits vor Bekanntwerden der Ermittlungen an die Uefa gewandt. "Bezüglich des Ermittlungsgesuchs rufe ich die Uefa zur Besonnenheit auf", sagte er. "Diejenigen, die den Misserfolg auf dem Platz auf andere Weise überschatten wollen, sollten davon absehen. Die Ergebnisse liegen auf der Hand. Wir führen."

Das Regelwerk der Uefa verbietet politische Äußerungen in Stadien. Eine harte Strafe gilt jedoch als unwahrscheinlich. Dafür müsste die Uefa den Spielern nachweisen, dass sie mit der Geste die umstrittene Türkeioffensive in Nordsyrien befürworten.