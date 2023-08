Ex-Spielerin von Fuhr kritisiert fehlende Aufarbeitung

Im Deutschlandfunk äußerte sich die ehemalige Fuhr-Spielerin und ehemalige niederländische Nationalspielerin Jolanda Bombis-Robben zu dem Vorgang. Sie hatte vor einigen Jahren eine Saison unter Fuhr beim Handball-Bundesligisten Blomberg-Lippe trainiert. Es sei die schlimmste ihres Lebens gewesen.

Sie kritisiert vor allem, dass Fuhr vor einer abschließenden Aufarbeitung des Falls eine neue Anstellung finden konnte. »Das hat mich sehr schockiert, dass das einfach komplett unter den Tisch gekehrt wird. Und das heißt für mich so, okay, da sind immer noch Leute, die das nicht ernst nehmen.« Es gehe ihr darum, so die 39-Jährige, dass »Menschen nicht mehr die Möglichkeit haben, mit jungen Sportlern so umzugehen und dass alle anderen wegschauen«.