Nach Notarzteinsatz bei DFB-Pokalspiel RB-Leipzig-Fan im Krankenhaus verstorben

Einen Tag nach ihrer Wiederbelebung ist die am Stadioneingang von Fußball-Bundesligist RB Leipzig vor dem Pokal-Achtelfinale der Sachsen zusammengebrochene Person in einem Krankenhaus gestorben. Das teilte der Klub am Donnerstagnachmittag mit. Weitere Angaben zu den näheren Umständen machten die Leipziger nicht, sprachen aber »Angehörigen und Freunden« der verstorbenen Person »unser Beileid und Mitgefühl« aus.