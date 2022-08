Nach über 40 Jahren Frauen dürfen zu Ligaspiel in Iran

Erstmals nach mehr als vier Jahrzehnten dürfen iranische Frauen für ein Ligaspiel ins Fußballstadion. Den Frauen werden 28 000 Karten und somit 30 Prozent des Teheraner Asadi Stadions zur Verfügung gestellt, sagte ein Sprecher des iranischen Sportministeriums am Mittwoch. Falls das Ergebnis positiv sein sollte, werde demnächst auch in anderen Städten Frauen Zutritt in die Stadien gewährt, so der Sprecher laut Nachrichtenagentur Isna.