Nachruf auf DDR-Fußballer Bernd Bransch Der stille Kapitän

Es ist das Spiel, das auf ewig mit dem Namen Jürgen Sparwasser aus Magdeburg verbunden ist. Aber dass es überhaupt dazu kommen konnte, liegt an Bernd Bransch aus Halle (an der Saale). Der 22. Juni 1974 hatte eine Vorgeschichte, sie spielt am 26. September 1973 in Leipzig.

Durch zwei Freistöße zur WM

Die DDR spielt um ihre letzte Chance, zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein, gegen Rumänien muss ein Sieg her, ein Unentschieden würde nicht reichen. Die Partie endet 2:0, beide Tore erzielt Bernd Bransch, beide Male sind es Freistoßsituationen, die hat er geliebt. Bransch hat in 72 Länderspielen für die DDR überhaupt nur drei Treffer erzielt, an jenem Abend in Leipzig machte er zwei Drittel davon.