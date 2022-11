Erwin Nöldner wurde zum Tode verurteilt und im September 1944 hingerichtet, da war der kleine Jürgen gerade drei Jahre alt. Heute halten die Nöldnerstraße und der Nöldnerplatz in Berlin die Erinnerung an den Widerstandskämpfer Nöldner wach.

Nach dem Krieg stürzte sich der vaterlose Jürgen Nöldner in den Fußball, und wenn man genauer ist, muss man sagen: in den Fußball in Berlin-Lichtenberg. Der Bezirk im Osten der Stadt ist von Anfang bis Ende des Lebens seine Heimat gewesen, hier ging er nicht weg, auch wenn die DDR-Funktionäre das so gerne gewollt hätten.