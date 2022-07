Goram polarisierte, provozierte, aber man hatte fast das Gefühl, er litt selbst darunter am meisten. Früh erkrankte er an einer milden Form der Schizophrenie und machte dies auch öffentlich – was zu einem der berühmtesten Gesänge der Rangers-Fans führte: Statt »There’s only one Andy Goram« hieß es fortan »There’s only two Andy Gorams«.

Vor einem Monat erfuhr die Öffentlichkeit, dass er mit 58 Jahren unheilbar an Krebs erkrankt war. Sechs Monate gaben ihm die Ärzte, es wurde nur einer. Andy Goram wollte keine Chemotherapie.