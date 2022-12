Nachruf auf Englands Fußball-Weltmeister George Cohen Der Arbeiter

Gebührend geehrt dafür wurde Cohen erst viel später. Im Jahr 2000 wurden er und seine vier Teamkollegen Wilson, Ball, Nobby Stiles und Roger Hunt mit dem Orden Member of the British Empire ausgezeichnet. Aber erst, nachdem in der Öffentlichkeit massive Kritik aufgekommen war, dass diese fünf Spieler nie die angemessene Würdigung erhalten hatten.

Muster an Vereinstreue

So wie in der Nationalelf, so war Cohen auch im Verein. Er hat sein Leben lang ausschließlich für den FC Fulham gespielt, ein Vereinswechsel kam für ihn nie infrage. Auch dann nicht, als Fulham 1968 in die Zweitklassigkeit abstieg. 13 Jahre war er Profi bei dem Londoner Klub, der bis heute nie den Glamour der Stadtrivalen Arsenal und Chelsea erreicht hat, 469 Pflichtspiele hatte er am Ende für Fulham auf dem Buckel.