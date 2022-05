»Das ist kein endgültiger Kader für die WM. Die Tür ist offen«, sagte Flick am Donnerstag in einer Medienrunde. Der 57-Jährige betonte aber auch: »Der Kader, der jetzt da ist, ist vom Stamm her das Maß aller Dinge.« Das ist ein eindeutiger Hinweis an einige WM-Kandidaten.

»Simon Terodde ist schon ein Stürmer, der sehr viele Tore macht – jetzt in der 2. Liga«, sagte Flick, und: »Wir werden jetzt sehen, wie es nächste Saison aussieht, ob er in der ersten Liga Tore erzielen kann«. Für ihn gelte, was für alle WM-Kandidaten gelte: »Wenn er auf einem Topniveau spielt – das ist die Bundesliga – und dort auch gut performt und seine Tore macht, sind alle Türen und Tore offen.«

Nach dem Trainingslager in Spanien (23. bis 27. Mai) gibt Flick seinem Kader zwei freie Tage. Am 30. Mai kommt die DFB-Auswahl dann in Herzogenaurach zusammen, um sich auf die vier Nations-League-Spiele in Bologna gegen Italien (4. Juni), in München gegen England (7. Juni), in Budapest gegen Ungarn (11. Juni) und in Mönchengladbach erneut gegen Italien (14. Juni) vorzubereiten. »Diese Spiele sind für uns eine tolle Chance zu zeigen, wie weit wir sind«, sagte Flick mit Blick auf die am 21. November beginnende WM-Endrunde in Katar.