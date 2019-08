DFB-Team Löw nominiert erstmals Waldschmidt - Draxler fehlt

Bundestrainer Joachim Löw hat seinen Kader für die anstehenden Fußball-Länderspiele nominiert. Luca Waldschmidt gehört erstmals dem DFB-Aufgebot an. Das Team trifft im September in der Qualifikation zur Europameisterschaft auf die Niederlande und Nordirland.

Der 23 Jahre alte Waldschmidt war bei der U21-EM im Juni mit sieben Treffern bester Torschütze des Turniers. In der laufenden Bundesligasaison erzielte der Freiburger zwei Tore in zwei Spielen. Nach fast einem Jahr kehrt Emre Can von Juventus ins Nationalteam zurück. Auch Toni Kroos und Torwart Marc-André ter Stegen sind zum Start in die EM-Saison wieder dabei.

Hier sehen Sie den kompletten Kader:

Leroy Sané wird der deutschen Nationalmannschaft wegen einer Kreuzbandverletzung noch monatelang fehlen. Auch nicht dabei: Julian Draxler. Er muss wegen einer Fußverletzung pausieren. Der zuletzt starke Kevin Volland von Bayer Leverkusen steht ebenfalls nicht im Kader.

"Unser Ziel ist es, uns weiter zu festigen und einzuspielen und uns so früh wie möglich zu qualifizieren", wird Bundestrainer Löw in einer DFB-Mitteilung zitiert. "Mit unserer jungen Mannschaft haben wir bewusst einen neuen Weg eingeschlagen, diesen werden wir konsequent weitergehen."

Bei der Fortsetzung der EM-Qualifikation trifft Deutschland nach bislang drei Siegen in drei Spielen am 6. September in Hamburg auf die Niederlande. Drei Tage später steht das Duell bei den noch unbesiegten Nordiren in Belfast an. Mit zwei weiteren Erfolgen wäre die Teilnahme an der Endrunde vom 12. Juni bis 12. Juli 2020 fast schon gesichert.