Am 14. November 2014, bei einem 4:0 gegen Gibraltar, feierte Jonas Hector (rechts) sein Debüt in der Nationalelf. Er kam für Eric Durm. Es sollte das einzige Länderspiel von Hector bleiben, bei dem er nicht in der Startelf stand

Foto: imago sportfotodienst / imago images/Bernd Müller