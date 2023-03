Kerstin Weng, Head of Editorial Content der Vogue Germany, teilt zum Interview mit Schüller mit: »Während alle schon mal die Namen der Fußballnationalspieler gehört haben, sieht es bei den Frauen mau aus, dabei sind sie nicht minder erfolgreich, im Gegenteil. Es sind Sportlerinnen wie Lea Schüller, die für Veränderung stehen und dafür sorgen, dass wir auch hier beginnen umzudenken.«

Erst am Dienstag erzielte Schüller das Tor zum 1:0-Sieg der Bayern gegen Arsenal im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League. Für den FC Bayern hat Schüller in 90 Einsätzen bisher 61 Tore erzielt, vergangene Saison war sie die beste Torjägerin in der Liga, für das Nationalteam traf sie in 45 Länderspielen bisher 30-mal. Schüller studiert zudem Wirtschaftsingenieurwesen.