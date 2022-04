Die Torhüterin der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, Almuth Schult , wechselt nach der Fußball-EM im Sommer in die USA. Wie der NDR und die » Wolfsburger Allgemeine « berichten, heuert die 30-Jährige beim Angel City FC an, einem Profi-Verein aus Los Angeles. Demnach unterschrieb sie einen Vertrag bis 2023.

Der Angel City FC startet in diesem Jahr erstmals in der National Women’s Soccer League (NWSL), der Frauenprofiliga der USA. Für seine erste Saison verkaufte der Klub den Angaben zufolge 16.000 Dauerkarten.

»Es war immer mein Traum, einmal in den USA zu spielen. Die Liga dort ist so ausgeglichen wie keine in Europa«, sagte Schult dem NDR. »Jedes Team dort hat Nationalspielerinnen aus dem In- und Ausland. Deshalb ist es als Torhüterin sehr attraktiv dort zu spielen. Man ist in jedem Spiel gefordert und weiß vorher auch nicht, welcher Klub Meister wird.«

Schult hatte 2020 Zwillinge zur Welt gebracht und danach über Schwierigkeiten gesprochen, Familie und Beruf zu vereinbaren. Nach der Bekanntgabe ihres Abschieds vom VfL war daher auch über ein Karriere-Ende der Olympiasiegerin spekuliert worden.