Nations League Auch dank Mbappés Traumtor – Frankreich wendet Abstieg vorerst ab

Mit nur zwei Punkten aus vier Spielen trat Frankreich in der Gruppe A1 der Nations League als Letzter gegen den Vorletzten aus Österreich an. Gegen Ralf Rangnicks in weiten Strecken überforderte Österreicher gewann der Weltmeister mit einem Klassenunterschied 2:0 (0:0) und unterstrich seinen Anspruch auf die Spitzengruppe.



In St. Denis brachte Superstar Kylian Mbappé die Franzosen mit einem sehenswerten Solo durch die Abwehrreihe und einem Abschluss in den linken Winkel in Führung (56.). Olivier Giroud besorgte dann den 2:0-Endstand (65.). Bei den Österreichern hatte der Ex-Bremer Marko Arnautovic sein 103. Länderspiel absolviert und war mit Rekordspieler Andreas Herzog gleichgezogen.