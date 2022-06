Nations League Lewandowski trifft, dann geht Polen gegen Belgien unter

Die Fußball-Nationalmannschaft der Ukraine ist nur drei Tage nach dem Aus in der WM-Qualifikation mit einem Sieg in die Nations League gestartet. Die Ukrainer gewannen am Mittwochabend 1:0 (0:0) in Irland. Viktor Zygankov (48. Minute) erzielte in Dublin den entscheidenden Treffer für seine Mannschaft. Dadurch rückte die Ukraine auf den zweiten Platz ihrer Gruppe vor.

Die Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hatte die Ukraine am vergangenen Wochenende nach einem 0:1 im Playoff-Finale gegen Wales verpasst. Wales qualifizierte sich zum ersten Mal seit 64 Jahren für die WM-Endrunde.