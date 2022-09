Da zu erwarten ist, dass sich die meisten Top-Nationen aus der Division A bereits über ihre EM-Qualifikationsgruppen einen Platz gesichert haben, rücken schlechter platzierte Mannschaften nach. Über diesen Weg hatten sich Ungarn, Slowakei, Schottland und Nordmazedonien für die EM 2021 qualifiziert.

Welche Teams sind vom Abstieg bedroht?

Mit Frankreich und England könnte es zwei große Nationen in der Division A erwischen. Die Franzosen (2 Punkte) warten nach vier Spielen noch auf den ersten Sieg, das Heimspiel gegen Österreich (4) am Abend könnte schon entscheidend sein. Am letzten Spieltag tritt die Equipe Tricolore in Dänemark an, Österreich hat Heimrecht gegen Kroatien.

In der deutschen Gruppe steht England noch mehr unter Druck, sollte das Team von Trainer Gareth Southgate in Italien verlieren, ist der Abstieg nicht mehr zu verhindern. In den anderen beiden Gruppen haben Wales und die Schweiz die schlechteste Ausgangslage.

Warum darf Belarus weiter an Uefa-Wettbewerben teilnehmen?

Vor wenigen Tagen hatte die deutsche Innenministerin Nancy Faeser (SPD) vom europäischen Verband einen Ausschluss Belarus' von allen Fußball-Wettbewerben gefordert. Das hatte Faeser Uefa-Präsident Aleksander Čeferin in einem Brief mitgeteilt. Belarus sei ein wesentlicher Unterstützer von Russland im Krieg gegen die Ukraine. In der Nations League droht Belarus der Abstieg aus der Division C.

Nach der Sitzung des Exekutivkomitees am vergangenen Dienstag teilte die Uefa nur mit, dass die seit Februar beschlossene Suspendierung des russischen Verband Bestand hat und 53 der 55 Mitgliedsverbände an der Qualifikation zur EM 2024 teilnehmen. Belarus wurde nicht explizit erwähnt, doch Faesers Brief scheint keinen Einfluss genommen zu haben. Im Handball und auch in anderen Sportarten wird das anders gehandhabt, da Belarus dort nicht nur als Unterstützer eingestuft wird.