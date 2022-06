»Tuttosport«: »Ein blaues Desaster! Fünf Schritte zurück (...) Ein verheerendes Deutschland versenkt die fahle Mancini-Truppe. Italien muss eine folgenschwere, schmerzhafte Niederlage am Ende eines einseitigen Spiels hinnehmen, in dem Deutschland auf der ganzen Strecke dominiert hat. Die einzige positive Nachricht des Abends war Gnontos erstes Tor in der Nationalmannschaft.«

»Corriere dello Sport«: »Keine Entschuldigung für Mancini! Italien ist zum Sparring-Partner Deutschlands abgestürzt. Der Coach wagt zu viel und setzt neun neue Spieler im Vergleich zur Mannschaft ein, die ohne Schwierigkeiten gegen Ungarn gewonnen und ein Unentschieden gegen England geschafft hatte. Das Experiment ist als Test für eine neue Phase kläglich gescheitert.«