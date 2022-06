Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat auch den zweiten Härtetest in der Nations League nur mit einem Remis beendet. Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick trennte sich am Dienstag in München 1:1 (0:0) von England. Der Gladbacher Jonas Hofmann brachte die Gastgeber in der Münchner Allianz Arena in Führung (51. Minute). Englands Kapitän Harry Kane glich per Foulelfmeter aus (88.).